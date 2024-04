Successo per il Job Service Day ad Ancona, oltre 1.500 partecipanti e 116 aziende presenti

Si è tenuto il 10 aprile il Job Service Day, una fondamentale occasione per tutte le neolaureate e per tutti i neolaureati di conoscere e di farsi conoscere da aziende ed enti. È stata una edizione molto apprezzata, 116 le organizzazioni presenti, oltre 1.500 le studentesse e gli studenti che hanno partecipato all’evento per incontrare il mondo del lavoro. L’evento Job Service Day è l’apice di un percorso che è stato scandito da una serie di seminari di orientamento al lavoro. Ci sono state delle presentazioni aziendali fruibili online e webinar rivolti a chi ha già conseguito il titolo, ma anche a chi sta ancora studiando, nell’ottica di affacciarsi in maniera più consapevole al mondo del lavoro. I seminari hanno toccato molteplici aspetti: in particolare, oltre al ruolo dei centri per l’impiego, è stato dato ampio spazio agli incontri per aiutare i giovani nella gestione del colloquio di lavoro e nella stesura del curriculum con appuntamenti di revisione dello stesso curriculum vitae. Sono stati quindi dedicati appuntamenti per approfondire la ricerca di lavoro online, la mobilità all’estero, il personal branding e nuove tipologie di contratto. m. p.