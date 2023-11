Ubriaca al volante: aveva preso la patente da soli tre giorni

Il tempo di brindare alla nuova patente, e poi subito il ritiro per guida in stato di ebbrezza. Per una 18enne civitanovese la gioia di poter guidare da sola è durata appena tre giorni, un tempo da vero record tra l’arrivo del documento e il controllo della Polstrada. Gli agenti hanno fermato la ragazza alle 6 di domenica, di ritorno da una serata in discoteca. Con l’etilometro, è venuto fuori un tasso alcolemico di 0,5 grammi per litro. Ma dato che la civitanovese era neopatentata, per lei il tasso deve essere zero. Così la patente è stata ritirata. Ma anche gli agenti della Stradale si sono sorpresi, scoprendo che la ragazza aveva avuto la licenza di guida da appena tre giorni. A un ventenne invece, fermato alle 5.45 e trovato con un tasso etilico di 1,5, è stata sequestrata anche l’auto, che era intestata a lui. Nel corso dei controlli di sabato, in totale sono state 21 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.