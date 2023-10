Ballando con le Stelle 2023, Simona Ventura e Giovanni Terzi in competizione

Bologna, 12 ottobre 2023 – La superSimo, Simona Ventura, di “Crederci sempre arrendersi mai!” mette un altro tassello alla sua già grande e gloriosa carriera, debuttando a Ballando con le Stelle, sabato 21 ottobre.

Simona Ventura e Giovanni Terzi con i rispettivi maestri: Samuel Peron e Giada Lini

E lo fa con il suo grande amore, il giornalista Giovanni Terzi, e anche se nel corso degli anni la conduttrice ha già preso parte a reality e vip show come L’Isola dei Famosi e Il Cantante Mascherato, questa volta sembra particolarmente emozionata e pronta a mettersi in gioco con la sua verve ironica e sempre amata.

Simona Ventura e Samuel Peron

Forse perché in competizione con l’uomo che la porterà presto all’altare e con la collega e amica Paola Perego con cui condivide la conduzione di Citofonare Rai2, fatto sta che questa vulcanica donna scenderà in pista guidata da una delle colonne portanti dello show: Samuel Peron.

La Ventura ha il ritmo nel passato, se non proprio nel sangue: in gioventù l’artista si è cimentata con il ballo e la danza, essendo anche una provetta ginnasta e anche una grande sportiva. Super Simo ha una formazione artistica che va dal liscio al latino-americano, dal funky alla danza moderna. “Felice e onorata che Milly l’abbia scelta per questo fantastico viaggio”, la commentato la Ventura.

Giovanni Terzi e Giada Lini

Il compagno Giovanni Terzi gareggerà con la ballerina Giada Lini, vincitrice di numerose competizioni di danza ed ex Amici di Maria De Filippi, dove entra come professionista.

Matrimonio in vista

Il magico accordo che c’è tra Simona Ventura e Giovanni Terzi è iniziato più di 5 anni fa. I due sanno sempre sostenersi a vicenda, e l’unione di sguardi, anime ed emozioni, è davvero palpabile tra loro. Un grande amore che ha portato tanta dolcezza nella vita di entrambi.

A Rimini si sono visti spesso insieme negli incontri della ‘Terrazza del Grand Hotel di Rimini’ che ogni estate li porta nella capitale del turismo romagnolo, ad incontrare personaggi celebri, con grande riscontro di pubblico. Una coppia che convolerà presto a nozze, forse nella città che fu di Federico e Giulietta, per un Amarcord da Oscar?