Federica Pellegrini incinta? La foto scatena i fan: ecco cosa ha risposto

Venezia, 10 gennaio 2023 – Il pubblico del web sogna la campionessa italiana del nuoto con il pancione. Ma le ultime dichiarazioni rilasciate in merito hanno smentito i rumors attorno alla gravidanza. Federica Pellegrini e suo marito, nonché allenatore, il pesarese Matteo Giunta avrebbero infatti diversi progetti a cui dar la priorità. Eppure la campionessa con il suo ultimo post si lascia andare agli scherzi, lasciando intendere qualcos’altro. Qual è la verità? A detta della Divina, con un velo di ironia, ‘solo i barmen la conoscono’ scrive sui social.

Lo scorso agosto Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati a Venezia, ma al momento non avrebbero in mente di allargare la famiglia. A dichiararlo è la campionessa che di recente, in alcune interviste, ha messo in chiaro che sì, sogna una famiglia con suo marito, ma che un figlio non è in cima alle priorità. Diversi sono infatti i progetti che aleggiano attorno alla Divina, tra cui l’apertura di una Academy del nuoto insieme a Matteo. Eppure, di ritorno dal viaggio di nozze alle Maldive dove hanno trascorso anche il Capodanno – tra le altre cose, in compagnia di Pecco Bagnaia e la futura sposa Domizia Castagnini -, si sono accesi pettegolezzi attorno ad una presunta gravidanza.

Soltanto poche ore fa Federica ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui sorseggia un cocktail e, giocando con i follower, ha scritto: “Solo i barmen sanno la verità”. La frase è chiaramente riferita alla presunta gravidanza e al fatto che chi è incinta non può bere alcolici. Pertanto, si tratterebbe di una smentita ma che lascia comunque spazio al gossip di evolversi, considerando che solo il barista che gliel’ha preparato saprebbe dirci se quel drink fosse analcolico o meno.