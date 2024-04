“Into The Mirror”, riconsiderare aspettative sociali e ruoli di genere con foto e specchi. La mostra a Bologna

Bologna, 4 aprile 2024 – “Into The Mirror - La bellezza a volte è nello specchio e in ciò che non riesci a vedere” è il titolo dell’esposizione fotografica ospitata negli spazi del Teatro del Navile di Bologna (via Marescalchi 2/b) dal 12 aprile al 31 maggio prossimi. Una mostra patinata e seducente del fotografo Alessandro Negrini, maestro del vedo/non vedo artistico che torna nella sua città d’origine con una nuova selezione di scatti incentrata sullo specchio, elemento figurativo ed astratto al tempo stesso, simbolo di verità e lente d’ingrandimento per la ricerca dell’identità personale.

Affiancato e ispirato dalla moglie Claudia, in arte Agatha De Vil, con “Into the Mirror” Negrini offre uno spaccato esplorativo della donna messa di fronte allo specchio, proponendone le innumerevoli sfaccettature all’interno di una mostra profonda, affascinante, originale. Tramite l’uso dello specchio, il fotografo gioca tra realtà e rappresentazione, tra visibile e invisibile, tra verità e percezione, suggerendo ai visitatori riflessioni su identità, bellezza, età e osservazione di sé. Utilizzando lo specchio come metafora della scoperta, Negrini incoraggia i visitatori a mettere in discussione le proprie convinzioni e pregiudizi, e a riconsiderare il modo in cui le aspettative sociali e i ruoli di genere hanno plasmato le loro esperienze.