Ecco il viagra del Vibe: il cioccolatino inventato dall’ex vincitore di Masterchef Valerio Braschi

Santarcangelo di Romagna (Rimini), 4 marzo 2024 – “Questo ragazzi è il Viagra del Vibe”: inizia così, con una stories su Instagram, la presentazione dell’ultima invenzione culinaria firmata Valerio Braschi, il vincitore dell’edizione 2017 di Masterchef e ora titolare del ristorante Vibe a Milano.

L'ex vincitore di Masterchef Valerio Braschi presenta il Viagra del Vibe, il cioccolatino naturalmente afrodisiaco che prende il nome dal suo ristorante milanese

Dopo quindi la pizza in bustina o la lasagna in tubetto con cui, servendo come fosse dentifricio uno dei piatti per eccellenza della tradizione italiana, aveva diviso i puristi della cucina italiana e gli stessi clienti del ristorante romano di cui all’epoca era lo chef , arriva ora il cioccolatino ‘afrodisiaco’ servito in blister proprio come fosse un farmaco.

E così, a tre anni dall’ultima invenzione che comprendeva anche uno spazzolino di pasta e collutorio di brodo, il giovanissimo ed eclettico vincitore di Masterchef ci riprova.

"Il viagra del Vibe – spiega ancora Braschi su Instagram – è al cioccolato al latte e Yuzu. Tempo fa volevo creare qualcosa di unico, di scherzoso, di divertente ma che al tempo stesso fosse buono. Quindi tramite un ingegnere ho creato un blister con il mio nome e cognome con all’interno questi cioccolatini che richiamano il viagra”.

"Un cioccolatino, con il nome del Vibe, buonissimo tra l’altro,aromatizzato con dello yuzu, del cioccolato al latte, quindi un gusto anche bello strong. All’interno abbiamo la Maca che si estrae da un albero ed è considerato il viagra degli indigeni perché è un eccitante, naturale, intenso – conclude il vicinitore di Masterchef -. E’ una piccola chicca che noi diamo a tutti i nostri clienti del Vibe e vi invito a provarlo perché può sembrare una banalità, ma non lo è. Goloso, grazie al cioccolato al latte, lo Yuzu che gli dà la botta di freschezza, quando si va al ristorante bisogna anche divertirsi, e questa è una piccola chicca finale per far divertire i clienti”.