ArtCity, la bellezza 'invade' Bologna

Bologna diventa ArtCity. È la settimana clou di ArteFiera (dal 3 al 5 febbraio, ma gli eventi sono già iniziati), e il capoluogo emiliano si veste da capitale dell’arte contemporanea. Mostre, installazioni, incontri si susseguiranno tutta la settimana in vari punti della città. Una pacifica ‘invasione’ di bellezza, che permea le strade cittadine, coinvolgendo turisti, attività commerciali e tantissimi bolognesi. C’è da scommettere che le presenze si moltiplicheranno: è sempre stato così, ma con la fine del Covid (l’anno scorso l’appuntamento fu spostato all’estate, con qualche malumore da parte dei galleristi) la voglia di passeggiare e partecipare, anche durante la notte bianca (sabato 4 febbraio), è indubbiamente cresciuta. L’arte come volano del turismo e dell’economia. L’intera Emilia-Romagna è terra d’arte: anzi, Bologna – rispetto alle mostre che vengono spesso allestite a Ferrara, Ravenna e Rimini – è sempre stata un passo indietro. Negli anni, però, molto è cambiato e ArtCity è un evento che fa brillare il capoluogo come merita. Dunque, non ci resta che tenere gli occhi aperti e apprezzare quanto di bello c’è nell’arte.