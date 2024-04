Bologna come Lucca per diventare la città del fumetto

Millecinquento espositori da 100 Paesi del mondo. Un calendario di incontri e iniziative in grado di soddisfare la voglia di lettura per i più esigenti. Anche quest'anno, la Children's book fair, ovvero la Fiera del libro per ragazzi, ospitata nei padiglioni di BolognaFiere da oggi a giovedì, si presenta come un appuntamento di caratura internazionale. Non deve sorprendere. In Italia, il mercato dei libri per bambini e ragazzi è cresciuto del 2,1% nel 2023 rispetto all'anno precedente, con vendite a prezzo di copertina pari a quasi 300 milioni di euro, dicono i dati Aie che saranno diffusi proprio in occasione della kermesse felsinea. Quando si dice che i giovani non leggono, forse bisognerebbe avere sotto mano questi numeri. Detto ciò, la Children's book fair è un evento che si ripete ogni anno e che, forse, meriterebbe un coinvolgimento maggiore da parte della città. Se n'è accorto anche il sindaco Lepore, che ha annunciato l'intenzione parte degli spazi di palazzo Pepoli Vecchio per un 'polo' dell'illustrazione che dovrebbe affiancarsi al Museo Morandi. Ma perché Bologna si trasformi in una potenza di caratura europea nell'ambito della letteratura per ragazzi, avrebbe forse bisogno di un festival del fumetto di grande impatto. In questo senso, il territorio sull'asse della via Emilia è già avanti: dai grandi del passato, come Magnus e Bonvi, a maestri contemporanei come Vittorio Giardino, Igort (molto legato alla città) e Silver, solo per citare i primi nomi che mi sono venuti in mente. Bisogna mettere insieme le (belle) esperienze in corso (penso alle manifestazioni curate da Hamelin, ad esempio, ma anche a eventi più pop come il Nerd Show), e creare qualcosa di speciale. Che, come succede ad Angouleme, in Francia, o anche a Lucca, coinvolga i locali cittadini e faccia di Bologna una città del fumetto, anche se solo per alcuni giorni. Con un ritorno di immagine e di indotto di tutto rispetto.