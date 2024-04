Bologna ha già vinto il campionato

Bologna, 28 aprile 2024 – E' un Bologna Football club quasi perfetto che ci sta facendo sognare come mai era successo da decenni a questa parte!! Una squadra gestita perfettamente ed in grado di affrontare qualsiasi avversario con onore, capacità, determinazione per un obiettivo comune. Le voci di mercato, alle quali non vogliamo credere ci stanno ad indicare uno smembramento di questa squadra a cominciare dall'allenatore. Non vogliamo ritornare all'inferno dopo avere conosciuto il paradiso. Coraggio Saputo, fai un altro miracolo.

Giampaolo Corsini

risponde Beppe Boni

Bologna almeno nel calcio può permettersi di sognare in grande. E oggi pomeriggio si gioca con l'Udinese per restare agganciati al treno della Champion. La città intera si è trasformata nella curva dello stadio con un brivido di entusiasmo che percorre viali e vicoli... senza rispettare il limite dei 30 all'ora. Vediamo che succederà, alla fine del campionato mancano ancora alcune partite. Intanto l'aria frizzante color rossoblù si misura anche dal successo che sta avendo l'iniziativa del Carlino col voto alla vetrina più bella vestita con i colori del Bologna. E mentre tifosi storici e simpatizzanti dell'ultima ora applaudono, il grande interrogativo aleggia mezz'aria in tutta la città: Thiago Motta, il mago della rinascita, il genio della lampada che sta facendo brillare i rossoblù, resterà o farà la valigia? La dura legge del calcio è questa: un allenatore bravo, carismatico e capace di rilanciare una società di medio livello facilmente viene corteggiato da club più blasonati pronti a mettere mano al portafoglio. Possibile, anche se non del tutto scontato, che mister Thiago Motta se ne vada. Forse alla Juventus.In ogni caso il club di Joey Saputo il campionato lo ha già vinto: giocare a questi livelli nel sessantesimo anniversario dell'ultimo scudetto, 1964, è un grande regalo alla città.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net