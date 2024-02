Covid, il vaccino resta lo scudo migliore

Ho la netta sensazione che sul Covid si continui ad alimentare la paura senza un motivo veramente valido. Non noto situazioni gravi come qualche anno fa eppure vedo che si continua fare allarmismo. Il Covid ormai equivale ad una influenza e quindi non credo che non ci sia assoluta necessità di vaccinarsi. Inutile quindi alimentare l'apprensione , che già esiste per via delle guerre. Non ho certezze e, ripeto, queste sono sensazioni, ma la realtà è che negli ospedali non ci sono più ammalati gravi. Credo che adottare qualche precauzione sia sufficiente.

Antonio Pozzi

Risponde Beppe Boni

Cerchiamo di fare chiarezza, evitando il più possibile le sensazioni e affidando il ragionamento all'oggettività dei fatti. L'aggressività del Covid con morti e stragi è passata. Lo scoglio è stato superato grazie a provvedimenti di emergenza, in parte discutibili, ma soprattutto grazie ai vaccini. Punto. Oggi il Covid esiste ancora, è fra di noi. Ha perso la sua carica devastante, ma non è scomparso. Le persone fragili e gli anziani però avendo uno scudo sanitario più debole possono ancora rischiare guai seri. Tutti gli altri se contraggono il virus non finiscono intubati ma la febbre, la spossatezza, il male alle ossa non sono una bella compagnia. Meglio evitarla. Per schivare i contagi con buona percentuale di riuscita, anche se non totale, la via principale e più sicura è il vaccino. E se evitiamo di ammalarci evitiamo anche di trasmettere il virus ai più deboli. Non date retta ai clan sconsiderati di No vax, gente che nella maggior parte dei casi si imbarca in qualsiasi impresa nella quale c'è da pronunciare un no. Il Virus è presente a livello endemico, come ha certificato l'Organizzazione mondiale della sanità che non è un club di amici al bar, ma un organismo scientifico. La Regione Emilia Romagna oggi risulta comunque fra le prime in Italia per la campagna vaccinale, anche se i numeri non sono completamente soddisfacenti e ancora al di sotto delle aspettative. La Regione ha reso noto che sono state raggiunte le 350mila vaccinazioni contro il Covid e 900 mila contro l'influenza. Secondo numerose segnalazioni parte dei ritardi nella campagna vaccinale sono da attribuire alle difficoltà di appuntamento presso i medici di medicina generale. Se è vero i camici bianchi devono cambiare rotta.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net