Le tasse di Sinner

Per i tennisti funziona così : le tasse si pagano nel paese in cui viene riscosso il montepremi vinto. Nel caso di Sinner, sui soldi vinti in Australia verrà riscossa una tassa dal governo australiano. Quando disputerà un torneo in Italia, le tasse sul premio in denaro saranno riscosse dal nostro governo. I tennisti sono in giro per il mondo 11 mesi su 12, quindi si può ben capire che avere la residenza a Montecarlo non comporta nessun vantaggio, se non il fatto di potersi allenare con tanti altri che hanno la residenza nel Principato (Djokovic,Tsitsipas e altri). L’altro grande vantaggio è che a Montecarlo Sinner può tranquillamente girare per strada senza essere rincorso da giornalisti in cerca di scoop e tifosi in cerca di selfie.

Enzo Bendini