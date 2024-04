Possibile che nel 2024, con leggi su privacy, garanti di questo e di quello, ecc. (chiaramente solo sprechi di soldi, visto quanto non servono) siamo ancora costretti a subire il flagello delle telefonate indesiderate? Non è possibile iniziare, tanto per dire, una class action e risolvere una volta per tutte questo strazio? Credo che facilmente e velocemente si troverebbero adesioni.

Paolo Belloli