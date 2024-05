Il bluff degli alberi

Hanno stanziato 600mila euro per piantare alberi e arbusti, con cofinanziamento al 75% dei costi per migliorare la qualità dell'ambiente e della vita delle persone. E' l'impegno della Regione per fare dell'Emilia-Romagna il corridoio verde d'Italia, grazie al piano “Mettiamo radici per il futuro”. Nel frattempo assistiamo al taglio di tanti alberi adulti dagli stessi che gestiscono i finanziamenti per mettere nuove piante. Ci sono situazioni evidenti e lo dico al sindaco di Bologna che io stesso ho votato fidandomi dei buoni propositi. Insomma questo è il solito comportamento e noi testimoni d'accusa rimaniamo inermi. Trovo scandaloso e inappropriato il comportamento attuale, non solo per gli alberi tagliati.

Marco Forlani