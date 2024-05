In autostrada l'autovelox seminascosto

Sottolineo la presenza di un autovelox fisso (bianco strisce blu, quelli nuovi come quello che c'è a Peretola (Fi) ) non opportunamente segnalato. Lo stesso è stato installato sull' A1 direzione Firenze altezza km 201/202 dopo l'area di servizio Cantagallo (poco dopo due cartelli che indicano l'obbligo di diminuire la velocità prima a 90 e poi a 60 per lavori poco più avanti). L' apparecchio è installato dietro al guardrail in una rientranza che ne rende anche difficile la possibilità di vederlo prima. Ho chiamato la polstrada di Casalecchio che mi ha confermato telefonicamente che lo stesso è presente e attivo da uno due mesi alla velocità prescritta nonostante non vi sia alcuna menzione non tanto sui siti dedicati alla viabilità ma nemmeno sul sito della Polizia di Stato dove sono elencati sia i fissi che i Tutor. Superfluo ma opportuno dire che, visto le condizioni del traffico e le corsie comunque disponibili per fare i 60, stavo per essere tamponato da un camion. La velocità è sicuramente un elemento che provoca incidenti ma certe situazioni come questa possono essere anche più pericolose.

Matteo Campioli