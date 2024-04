Sicurezza, cielo cupo sopra la città

Se da un lato Bologna attrae per le opere d'arte, i portici e le piazze, la cucina e oggi anche lo sport ( i rossoblu di Casteldebole, la Virtus e la Fortitudo) dall'altro fa da contraltare il tema della sicurezza perché le risse e gli accoltellamenti, lo spaccio, le aggressioni e le violenze che avvengono ad ogni ora del giorno non costituiscono un positivo biglietto da visita per i visitatori.Possibile che chi di dovere non riesca a porre un rimedio al dilagare di questa situazione rendendo la città godibile come ai tempi dei biassanot? Se ne sente un gran bisogno.

Tiziano Dalla Riva

Risponde Beppe Boni

I volti di Bologna, colta, bella e dannata. E' vero che da tempo è diventata meta privilegiata dei tour operator che portano da queste parti migliaia di turisti stranieri e italiani e dove perfino la Torre Garisenda imbrigliata nella cintura di container per la messa in sicurezza è diventata un'attrazione. Nello stesso tempo c'è un problema di illegalità che l'amministrazione comunale tende a minimizzare. A parte le accuse delle opposizioni che fanno parte del confronto politico, ci sono episodi che sono significativi del clima. Ultimo è quello del tassista che si è rifiutato di proseguire la corsa con alcuni clienti a bordo diretti in centro. Ha detto stop a Porta San Vitale: "Oltre non vado, troppo pericoloso per l'incolumità della mia vettura, inoltre è difficile passare perché il popolo della sera occupa le strade". Arrivederci e grazie. Sarà anche un caso unico, ma è un campanello d'allarme. Poi ci sono le molestie sessuali nella zona universitaria e in qualche area periferica. Infine Bologna non riesce a liberarsi dell'ingombrante presenza degli antagonisti metropolitani, spesso violenti, che compaiono ovunque pur di creare caos, come hanno fatto giorni fa alle scuole Besta dove è in corso una contestazione per l'abbattimento di un'area verde per consentire un ampliamento della scuola. Cielo cupo sopra Bologna.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net