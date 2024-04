Colli bolognesi, l'assessore promette di migliorare le strade

La richiesta di abbassamento dei limiti di velocità nell'area collinare di Bologna è una richiesta del Comitato Comicolli che è stata avanzata e discussa a più riprese in tutte le riunioni che si sono succedute in questi anni, anche con segnalazioni e proposte da parte dei cittadini sulla messa in sicurezza di alcuni punti specifici della rete stradale. Personalmente ho promesso, all'inizio di questo mandato, nel corso di incontri pubblici svolti in quartiere, che mi sarei occupata della sicurezza stradale in zona collinare attraverso un piano organico di interventi, che parte dalla raccolta e analisi delle segnalazioni presentate dagli stessi cittadini. Abbiamo avviato la predisposizione del piano diverso tempo fa ma ci siamo dovuti fermare nella sua attuazione per dare precedenza agli interventi di ripristino post alluvione. Oggi siamo pronti a riprendere questa azione, che per quanto ho evidenziato non è certo una scelta estemporanea maturata in contraddittorio con il Ministero, quanto piuttosto una decisione maturata per migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità della collina bolognese.

Valentina Orioli, assessora Nuova mobilità, Infrastrutture, Trasporto pubblico locale, Città 30