Sicurezza, serve un impegno di squadra

Sono rimasto molto sorpreso per la notizia apparsa sul Resto del Carlino circa le accuse del Comune al Governo relative alla sicurezza della città. Ma mi domando, il Comune, non dispone della Polizia Municipale o questa serve solamente per fare multe per il divieto di sosta? Viene chiamato in causa il Governo, ma solo in occasioni come queste, ma per quanto riguarda i 30 km fuori dai centri urbani , peraltro già regolamentati, il Governo non deve intervenire? Sarebbe bello che ognuno esercitasse le facoltà di propria competenza!!

Giampaolo Corsini

Risponde Beppe Boni

Recentemente sulla cronaca nera a Bologna non ci siamo fatti mancare nulla. Coltellate mortali e un’aggressione a scopo sessuale alla Montagnola, sequestri di droga da record, furti. La sicurezza è un problema che cittadini ed esercenti periodicamente (e giustamente) sollevano in presenza di episodi violenti. Riassumendo. Il sindaco di Bologna si è rivolto al Ministero dell'interno con una richiesta di intervento e qualche rappresentante di categoria ha applaudito. E le opposizioni hanno sollevato critiche. Bologna ha bisogno di una maggiore sicurezza anche in relazione al fatto che è diventata una città ad alto tasso turistico. Bene, su questo siamo tutti d'accordo. Ma sorge un dubbio. Che la chiamata in causa del Ministero abbia più che altro un aspetto politico perché c'è al governo il centrodestra. Per carità, un dubbio rimane un dubbio e non è il nocciolo del problema. Ma possibile che non si riesca a ragionare senza accusare chi governa il Paese? Forse prima è opportuno sedersi a un tavolo con le forze dell'ordine per verificare come e dove dare un giro di vite sui controlli e sulla prevenzione soprattutto nelle ore serali nell’area del Pincio. Onestamente pare la strada più logica e di buonsenso. Il Comune si sta impegnando con buoni risultati per rendere più vivibile la zona della Montagnola. I meccanismi di lotta al degrado e per garantire la sicurezza ci sono già e se si tratta di renderli più efficienti per ora ora rimane un problema che va affrontato con questore, carabinieri e guardia di finanza.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net