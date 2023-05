Un cuore grande così. La nostra iniziativa: oltre 200mila euro raccolti in pochi giorni

Bologna, 25 maggio 2023 – Un cuore grande così: il mondo è in fila per aiutare gli alluvionati dell’Emilia-Romagna. Il Governo ha stanziato due miliardi, ma il tam-tam della gente comune è ancora più forte, emozionante. In questa gara di solidarietà c’è anche il nostro giornale: in pochi giorni abbiamo raccolto 205mila euro.

La raccolta fondi del gruppo Monrif ovviamente prosegue, così come pure la gara di solidarietà di personaggi famosi, aziende-colosso, privati cittadini. La Ferrari (esempio su mille) ha già donato un milione di euro, ma c’è pure il pensionato di Salerno che ha spedito una busta a Stefano Bonaccini: conteneva 135 euro, tutto ciò che quell’uomo poteva dare. "Mi sono commosso" ha detto il governatore.

E continuiamo a commuoverci tutti nel vedere la generosità degli angeli del fango del terzo millennio, quei ragazzi che in Romagna amano essere chiamati i burdél de paciùg. Se non soldi, ci mettono il loro tempo. Giorni interi a spalare, piangere insieme a chi ha perso tutto, cantare Romagna mia come inno insieme di speranza e appartenenza. Tornando alla nostra sottoscrizione va ricordato che i fondi raccolti confluiranno più avanti in un conto della Regione Emilia-Romagna e saranno dedicati a un progetto concreto di ricostruzione che verrà identificato insieme alla Regione stessa e alla Protezione Civile. Il gruppo Monrif seguirà l’evolversi del tutto e rendiconterà puntualmente voi lettori.

Il cardinale Matteo Zuppi, i cantautori Francesco Guccini e Cesare Cremonini, l’imprenditore Federico Marchetti, l’attore Giuseppe Giacobazzi, l’attrice Martina Colombari, il senatore Pier Ferdidando Casini, Nicoletta Pavarotti sono i primi nostri testimonial. Ma dietro a ogni euro raccolto, ci sono famiglie, gruppi di amici, associazioni: c’è di tutto, ci siete tutti. Anche chi dona tre euro per dire: faccio ciò che posso. Grazie, di cuore.

Per contribuire alla raccolta fondi avviata dalle nostre testate cartacee e online (Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno) è possibile donare tramite bonifico al conto corrente bancario ‘Editoriale Nazionale Srl – Un aiuto per l’Emilia Romagna’ – IBAN IT23 M 05387 02411 000003844487. Per chi volesse contribuire dall’estero vale lo stesso Iban ma bisogna aggiungere anche il codice Bic/swift: BPMOIT22XXX.