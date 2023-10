A scuola gli zainetti antispreco: "Basta buttare via il cibo. Gli avanzi? Li portiamo a casa"

VALSAMOGGIA (Bologna)

L’idea è venuta ai genitori osservando il comportamento dei loro figli e anche i bidoni pieni di cibo sprecato: perchè non portare a casa il cibo rimasto sulla mensa scolastica? Si sono domandati. Il ‘comitato mensa’ l’ha fatta proprio e sottoposto alla direzione scolastica e poi al Comune. Così l’altra mattina nella scuola elementare di Monteveglio, paesino del Bolognese, ha preso il via un’originale iniziativa per non buttare il cibo avanzato dopo il pranzo e la merenda a scuola e anche educare i bambini ad evitare lo spreco alimentare. Idea che da Monteveglio è arrivata a coinvolgere tutti i 1600 alunni delle scuole primarie del comune di Valsamoggia. Così da ora e fino alla fine dell’anno scolastico gli studenti delle classi elementari sono dotati di speciali sacchetti, definiti: "bag antispreco". In pratica zainetti in cotone che serviranno per riporre, al termine del pranzo, il pane, la frutta o altri generi alimentari non facilmente deperibili, non consumati durante il pasto che potranno così essere portati a casa e consumati in un secondo momento.

Un gesto, semplice, di buon senso, che contribuirà ad evitare lo spreco alimentare ma anche ad insegnare ai bambini il valore del cibo e delle piccole azioni quotidiane. "L’iniziativa nasce dalla constatazione che diversi bambini, al termine della giornata di scuola, tornavano a casa con un pezzo di pane o un frutto non consumato – spiegano i genitori – e questo proprio per evitare di buttarli e magari consumarli per merenda. L’uso di questo sacchetto serve per poter riporre questo cibo avanzato in un contenitore adeguato per garantire le buone condizioni igieniche per poterlo consumare in sicurezza. Ma anche per estendere e incoraggiare questa pratica che dà valore agli alimenti, riduce i rifiuti ed evita lo spreco, purtroppo ancora alto nel settore alimentare".

All’interno del sacchetto le istruzioni per l’uso chiariscono che potranno contenere pane, frutta, crackers e mousse di frutta. Ma nessun deperibile come yogurt, primi e secondi piatti, contorni e formaggi.