"Così crescono i salari del commercio"

Umberto Bellini (foto), vice presidente commissione sindacale-lavoro Confcommercio Imprese per l’Italia, possiamo dire finalmente è arrivata la firma del CCNL?

"Sì, Dopo crca 20 ore di trattativa finale no-stop, il 22 marzo mattina è giunto al rinnovo il nostro Ccnl. Era molto atteso dalle nostre imprese e dai circa 3 milioni di lavoratori ai quali viene applicato; è il contratto più applicato in Italia. Siamo contenti di restituire ad aziende e lavoratori uno strumento che, per il risultato raggiunto definirei anche molto innovativo".

In sintesi come è composta la parte economica?

Con l’intesa del 22 marzo abbiamo proseguito sulla stessa linea impostata, andando a completare l’integrale copertura del periodo di carenza contrattuale’".

I numeri?

"Con la corresponsione di un nuovo importo forfettario una tantum di 350 euro lordi sul IV livello, da riparametrarsi sugli altri livelli, per tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’intesa. L’importo sarà erogato su due tranche di pari importo (175 euro) da corrispondersi, rispettivamente, nel mese di luglio del 2024 e del 2025 e sarà riproporzionato sulla base della durata del rapporto di lavoro e dell’effettivo servizio prestato dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023. Sui minimi tabellari, ci si è attestati su un importo di 240 euro sul IV livello da corrispondersi in sei tranche (la prima, di 30 euro, dal 1° aprile 2023; l’ultima, di 40 euro, dal 1° febbraio 2027) e da riparametrarsi sugli altri livelli previsti nel sistema di inquadramento. A questo aumento della retribuzione, si è affiancata la valorizzazione del welfare".

Lo ha definito un testo anche innovativo, ci può fare qualche esempio?

"Innanzitutto innovativo è stato il lavoro sulla classificazione: tutti i livelli del sistema di classificazione prevedono l’eliminazione e/o aggiunta di nuovi profili professionali esemplificativi, dall’optometrista all’addetto e commerce, dai formatori al farmacista di parafarmacia. Per il settore dei servizi da segnalare l’inserimento di figure professionali afferenti le ricerche di mercato (responsabile di ricerca, ricercatore esperto, ricercatore, assistente di ricerca), la comunicazione e il marketing digitale, ad esempio".