DB Schenker assume 50 lavoratori

Sottoscritto tra i sindacati Filt-Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti di Bologna e il colosso tedesco della logistica DB Schenker un accordo che prevede l’assunzione diretta, da aprile, di tutti i lavoratori e le lavoratrici impiegati in appalto che si occupano di movimentazione e logistica nei magazzini dell’Interporto di Bologna. Come organizzazioni sindacali, osservano, "esprimiamo soddisfazione per l’internalizzazione delle attività in appalto e raccogliamo anche il consenso da parte dei lavoratori, che hanno accolto molto positivamente l’assunzione diretta in Schenker". La DB Schenker si occupa di spedizioni e trasporto merci nel mondo e a Bologna impiega indirettamente oltre cinquanta lavoratori e lavoratrici in appalto.