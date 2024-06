Elisabetta Franchi: "Io assumo soltanto donne over 40 anni". Stilista condannata

Elisabetta Franchi, nota stilista bolognese e amministratrice della società Betty Blue, è stata condannata dal tribunale di Busto Arsizio per il "carattere discriminatorio" delle frasi pronunciate durante l’evento ‘Donna e Moda’ del 4 maggio 2022. L’imprenditrice, in quell’occasione, affermò di puntare su uomini o donne sopra i 40 anni, qualora nella società avessero dovuto ricoprire posizioni importanti e di vertice. La giudice della Sezione lavoro Francesca La Russa, ha stabilito che l’imprenditrice dovrà risarcire l’Associazione nazionale per la lotta alle discriminazioni (che aveva promosso il ricorso) con cinquemila euro, ma dovrà anche "promuovere un consapevole abbandono dei pregiudizi di età, genere, carichi e impegni familiari nelle fasi di selezione del personale per le posizioni di vertice con adozione, entro sei mesi, di un piano di formazione aziendale sulle politiche discriminatorie che prevede corsi annuali con interventi di esperti ai quali sono chiamati a partecipare obbligatoriamente tutti i dipendenti".

"Quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante, non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni – aveva sottolineato Franchi nel corso dell’evento –. Io le donne le ho messe perché sono ‘anta’, se dovevano sposarsi lo hanno già fatto, se dovevano avere figli li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno già fatto anche quello. Per cui io le prendo che hanno fatto tutti i giri di boa, sono lì belle tranquille con me, al mio fianco e lavorano h24".

Le parole della stilista erano subito rimbalzate sui social dove le reazioni erano state durissime con critiche arrivate un po’ da tutte le parti, compreso lo stesso mondo della moda.

Elisabetta Franchi aveva replicato alle accuse di discriminazione nei confronti delle giovani donne, pubblicando sulla sua pagina Instagram numeri e realtà della sua Betty Blue: "L’80 per cento della mia azienda è costituita da quote rosa, di cui il 75 per cento sono giovani donne impiegate, il 5 per cento dirigenti e manager donne. Il restante 20 per cento sono uomini di cui il 5 percento manager. C’è stato un grande fraintendimento per quello che sta girando sul web – aveva commentato – strumentalizzando le parole dette. La mia azienda oggi è una realtà quasi completamente al femminile. L’oggetto di discussione dell’evento a cui ho partecipato è la ricerca di Price Donne e Moda, da cui è emerso che nella realtà odierna le donne non ricoprono cariche importanti. Perché? Purtroppo, al contrario di altri Paesi, è emerso che lo Stato italiano è ancora abbastanza assente, mancando le strutture e gli aiuti, le donne si trovano a dover affrontare una scelta tra famiglia e carriera. Come ho sottolineato, avere una famiglia è un sacrosanto diritto. Chi riesce a conciliare famiglia e carriera è comunque sottoposta a enormi sacrifici, esattamente quello che ho dovuto fare io".