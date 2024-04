Firma un manifesto per impegno nel sociale

Coopservice ha firmato il manifesto ‘Imprese per le persone e la società’, il testo rivolto alle aziende e redatto dall’UN Global compact network Italia, rete locale del Global compact delle Nazioni unite, la più grande iniziativa di sostenibilità d’impresa al mondo. Con la firma al manifesto - si legge in una nota stampa dell’azienda - la cooperativa ribadisce il proprio impegno a rafforzare il ruolo della dimensione sociale nelle sue strategie aziendali per generare valore a lungo termine, anche nella catena di fornitura e nelle comunità in cui opera. "Ci assumiamo un impegno sempre più alto, sia in termini di obiettivi che di misurazione del nostro impatto sociale, che deve andare di pari passo con le tradizionali misurazioni dell’impatto economico - ha dichiarato Roberto Olivi (foto), presidente di Coopservice -. Per una cooperativa l’adesione all’iniziativa è coerente con il proprio essere impresa di persone che opera in un’ottica intergenerazionale".