Giardini Margherita, staff di 50 persone

Il Poliambulatorio dei Giardini Margherita, dal 2014, è una realtà importante per pazienti privati e aziendali. I servizi offerti sono molti e coinvolgono diversi campi medici e il mondo della medicina del lavoro. "Spaziamo dalla dermatologia all’allergologia – spiega il direttore sanitario, Maurilio Missere –, passando per chirurgia generale, cardiologia, ecografia, fisiatria, osteopatia, ginecologia, oculistica, otorinolaringoiatria, urologia". Un servizio che conta sulla presenza e sulla professionalità di ben una trentina di specialisti. Ma lo staff, in prevalenza femminile, raggiunge quasi cinquanta persone, tra collaboratori, infermieri e amministrativi.