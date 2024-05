Università di Urbino: primo certificato di laurea per persona trans, Francesca diventa Francesco L'Università di Urbino conferisce un nuovo certificato di laurea a Francesca, ora dottor Francesco, in un gesto di supporto alla sua transizione di genere. Una prima storica che celebra l'identità di genere di Francesco Cicconetti, ex dottoressa diventata divulgatore e creator.