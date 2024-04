A San Lorenzo in Campo decollano i lavori sulla strada di via Caprile

Sono partiti, a San Lorenzo in Campo, i lavori di messa in sicurezza, sottofondazione stradale e asfaltatura del secondo stralcio di via Caprile. L’opera, dal quadro economico di 120mila euro, è stata finanziata al 70% dal bando regionale per la concessione di contributi a favore dei comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale, che ha visto fra gli enti locali aggiudicatari anche San Lorenzo. Il primo stralcio di sistemazione di via Caprile, asse viario importante che collega il paese con Fratte Rosa, oltre ad essere inserito all’interno della rete ciclopedonale del Gruppo di azione locale ‘Flaminia Cesano’, era già stato oggetto di un primo cantiere grazie al bando regionale 2021, i cui lavori sono stati eseguiti nel 2022, per un quadro economico complessivo di 150mila euro. Con questo ulteriore intervento l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Dellonti continua l’opera di bonifica e messa in sicurezza di questa strada, percorsa quotidianamente da molti laurentini e residenti di Fratte Rosa. Un’opera che va ad aggiungersi alla recente ultimazione di una prima tranche di lavori sulle strade comunali e vicinali per regimare le acque piovane, voluti, seguiti e coordinati dall’assessore Giuliano Bonifazi, che hanno riguardato la stessa via Caprile, via Cuppio, via San Severo e via Roncaglia.

s.fr.