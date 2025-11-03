Questa mattina al Politeama centinaia di studenti fanesi hanno assistito a “Ero un bullo”, incontro-spettacolo sul bullismo e sul riscatto personale promosso dal Comune di Fano con Polo 3 e Fondazione Carifano. Sul palco l'autore Andrea Franzoso, la Compagnia AIDA e la testimonianza intensa di Daniel Zaccaro, ex ragazzo difficile oggi educatore. Presenti anche il questore Francesca Montereali e gli assessori Manocchi e Maghernino.