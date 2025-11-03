Fano, la commozione della 40enne: “Non ho mai saltato un pagamento, ma nessuno voleva darmi una chance. I prezzi degli affitti sono assurdi, mi hanno chiesto cifre folli anche per le topaie”
Si è spento biologo marino e docente universitario, da decenni anima del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano. Colpito da un malore lo scorso 16 settembre. Il cordoglio del sindaco Serfilippi
Il fanese è stato fermato a Castelraimondo, nell’entrotera maceratese. Aveva hashish e marijuana, più l’arnese che non ha saputo giustificare.
Conto alla rovescia per il futuro del porto turistico. L’assessore Ilari: "La svolta entro marzo/aprile"
Molti hanno deciso di tenere chiuso, altri hanno appeso cartelli poco ’accoglienti’.
Gran finale, oggi a Mondavio, per la quarta edizione del Samhain Celtic Festival Marche che ripropone l’antica festa conosciuta dai...
Il nuovo appuntamento della rassegna organistica Castelli d’Aria con il Maestro Luigi Rico (foto) si terrà oggi alle 18,15 alla...
Serata speciale al cinema Masetti con Isabella Rosellini che domani pomeriggio, alle 19, (in contemporanea anche al cinema Gabbiano di...
Cantiere a ritmo serrato per il primo asilo del Comune. Moscatelli: "Nascerà dov’era la ex scuola d’infanzia. Sarà pronto nel 2026"
Viavai continuo per ammirare il pavimento musivo tornato alla luce dopo l’intervento sulle vetrate
Aperta fino al 30 la mostra della Fondazione Carifano sull’artista che ricorda i Maestri del Rinascimento
Molte attività chiuse o con cartelli poco ‘accoglienti’.
Morìa di attività in centro, ma c’è chi ancora punta su Fano. Qualcuno arriva persino dall’estero. "In questa città si lavora bene"
L’assessore ai servizi sociali. Gessica Vitali sottolinea: . "E’ un’occasione preziosa . per promuovere il benessere".
Area Postavecchia-Cerquelle, prosegue la battaglia contro il procedimento per la trasformazione da residenziale a industriale
L’Its Academy – Tecnologia e Made in Italy avrà sede stabile a Fano. Aule digitali, laboratori 4.0 e spazi di progettazione e ricerca applicata.
La presidente Ippolita . Bonci del Bene: "Il nostro . compito è fare chiarezza . su cosa non abbia funzionato".
Annunciato l’avvio, entro l’anno, dell’ampliamento. Sono 340 di cui 115 acquistabili in prevendita dalla prossima settimana. Tutti i prezzi.
Un boato sentito a distanza, due auto coinvolte e la viabilità bloccata per ore: disagi anche in centro, dove un trasporto eccezionale si è incagliato alla rotatoria dello Sferisterio.
E’ accaduto nella tabaccheria . Raffaelli di via Metauro . nel quartiere San Lazzaro. Festa grande e soddisfazione.
Festa per la settima edizione dell’evento ideato da Alberghi Consorziati e Confcommercio Marche Nord e condotto da Sergio Ferri
Il sindaco Carbone: "Si tratta di un’area di 880 metri quadrati interamente riqualificata".
Settima edizione per I Tesori di Mare, di Terra e di Sapore, l'evento ideato da Alberghi Consorziati e condotto da Sergio Ferri che celebra le eccellenze del territorio. Undici i riconoscimenti assegnati, dal volontariato marinaro al prosciutto di Carpegna, dai latticini Bilancioni alla cantina Conti di Buscareto, fino al designer di gioielli Claudio Pacifici. «Un evento unico e imperdibile – ha detto il presidente Luciano Cecchini – che racconta la nostra identità fatta di lavoro, passione e tradizione».
Il presidente di Aset Mattioli illustra il procedimento. Approvazione nel 2026, poi le varie autorizzazioni e infine i lavori, che richiederanno circa due anni.
In viale Gramsci sono spuntate ben cinque cabine per i contatori e le telecomunicazioni. Protesta Bedini, titolare dell’ottica: "Non è solo brutto, è anche pericoloso: non c’è visuale"
Da domani a domenica il borgo celebra il capodanno dell’antica civiltà tra musica, spettacoli, mercati artigianali e rievocazioni storiche.
La mamma fanese di tre figli che era stata sfrattata ha trovato un nuovo rifugio nell’appartamento offerto da un suo concittadino. In diretta, a Diario del Giorno di Rete4, hanno raccontato la loro storia che ha fatto il giro d’Italia
I risultati allarmanti dello screening gratuito, domenica a Fano Center. Cinque erano già malati e non se ne erano accorti. Oltre la metà in iperglicemia.
Era ricoverato a Fano, dove è morto a 78 anni per una crisi respiratoria causata da una polmonite.
Sempre buona e allegra, aveva dedicato la sua vita agli altri, con quella gentilezza semplice e autentica che l’ha resa una presenza amata da molti. In tanti la ricordano anche per il sorriso con cui accoglieva i clienti del bar
L’autorizzazione è stata concessa in occasione della Tirreno Adriatica Land Rover Experience. L’assessore: "Nessun danno"
Emergenza abitativa a Fano, il sindaco Serfilippi: “Chi può, metta a disposizione un alloggio. Creiamo una rete solidale”
Questa mattina al Politeama centinaia di studenti fanesi hanno assistito a “Ero un bullo”, incontro-spettacolo sul bullismo e sul riscatto personale promosso dal Comune di Fano con Polo 3 e Fondazione Carifano. Sul palco l'autore Andrea Franzoso, la Compagnia AIDA e la testimonianza intensa di Daniel Zaccaro, ex ragazzo difficile oggi educatore. Presenti anche il questore Francesca Montereali e gli assessori Manocchi e Maghernino.
Continua il braccio di ferro a proposito della variante che trasforma 6 ettari da residenziali a industriali.
Marotta, la denuncia del consigliere Gentili: "Spesi 13mila euro per progettare una città che fosse anche a misura di disabile. Ma ad oggi, zero interventi".
"È grazie a iniziative così che si diffonde una vera cultura ambientale, partendo dai più piccoli, che diventano portatori di...
Concluso l’intervento da oltre 2 milioni di euro per il rinnovo e la messa in sicurezza dei locali. Serfilippi: "È uno spazio che torna alla città. Sarà il Comune a gestire le attività pomeridiane".
di Tiziana Petrelli Un Halloween all’insegna della fantasia, del gioco e della partecipazione collettiva. È quello che animerà Fano venerdì 31...