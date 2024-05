Acquazzone dentro la primaria di Bellocchi

di Anna Marchetti

Pioveva a dirotto, ieri mattina, nella scuola elementare Fabio Tombari di Bellocchi: dal tetto e dalle finestre. Sott’acqua la sala mensa dove i bambini si fermano a mangiare all’ora di pranzo: poco prima delle 8 c’era acqua ovunque, per terra e sui banchi. Per fortuna la pioggia esterna è cessata proprio in concomitanza con l’orario scolastico e l’ingresso a scuola dei piccoli studenti. Preoccupati i genitori sulle cause delle infiltrazioni. "Non è la prima volta che accade – affermano – era già successo lo scorso anno. Il Comune aveva assicurato che sarebbe intervenuto, ma evidentemente non è stato così".

"L’edificio – commenta il candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi che ha ricevuto la segnalazione da parte dei genitori – mostra i segni di una cattiva manutenzione. Si deve intervenire immediatamente per risolvere il problema. Avendola frequentata 30 anni fa, conosco bene la scuola di Bellocchi: ha bisogno di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono favorevole agli investimenti per la costruzione di nuove scuole, ma è fondamentale che non si trascurino le strutture scolastiche già esistenti, che costantemente mostrano delle criticità, in alcuni casi anche pericolose per l’incolumità di studentesse, studenti e operatori".

Aggiunge Serfilippi: "Solo qualche mese fa abbiamo assistito al cedimento del controsoffitto della scuola Gentile che ha sfiorato un alunno e che fortunatamente non ha provocato feriti". L’episodio aveva creato non poco spavento tra gli alunni delle classi al primo piano della scuola, interessate dalle infiltrazioni d’acqua. La pioggia abbondante ha creato disagi, ancora più recentemente, anche nella scuola primaria Montesi di Sant’Orso.

"Sulla salute e la sicurezza delle nostre bambine e bambini – ribadisce Serfilippi – nei luoghi scolastici metteremo il massimo impegno. Ci sono interventi che non sono più rinviabili". Oltre a chiedere la tempestiva sistemazione della scuola elementare di Bellocchi, Serfilippi si augura che partano quanto prima "i lavori per il nuovo asilo nido a fianco, visto che dall’annuncio non si è fatto un passo in avanti nella costruzione".

Prevista la creazione, nel futuro asilo nido di Bellocchi, di 45 posti, per un importo di 1,4 milioni del Pnrr, che si andranno ad aggiungere ai 30 del nido di via della Colonna, anche questo costruito con fondi Pnrr. In totale dovrebbero essere 75 i nuovi posti disponibili per i bimbi dei nidi, che con gli attuali 265 faranno crescere la capacità di accoglienza dei nidi comunali di oltre il 30%, da oggi al 2026.