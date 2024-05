Al via i lavori per il restauro dello storico lavatoio

Hanno preso il via, a San Lorenzo in Campo, i lavori di restauro e risanamento conservativo dello storico ‘Lavatoio’ del capoluogo, in via San Francesco d’Assisi, a fianco dell’edificio che ospita l’oratorio. Il progetto prevede un intervento complessivo di 99.700 euro, l’80% dei quali finanziati dal Gruppo di Azione Locale ‘Flaminia Cesano’ - attraverso una misura riguardante gli investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali – e il 20% con fondi di bilancio comunale. Una notizia importante, perché si mette mano a un monumento identitario per la comunità laurentina, che da molti anni versava in stato d’insufficiente conservazione.

L’intervento progettato permetterà di riportare all’antica bellezza la struttura, che rappresenta un elemento significativo dal punto di vista della preservazione della memoria e delle radici storiche del tessuto sociale ed antropologico di San Lorenzo in Campo. I lavori, nello specifico, prevedono il restauro delle murature perimetrali, del pavimento in cemento e delle parti in pietra, comprese le vasche e le relative componenti idrauliche; il restauro e il consolidamento delle parti in ghisa; la messa in sicurezza e la ristrutturazione del manto di copertura; la sostituzione della ghiaia nella stradina di accesso con una pavimentazione architettonica di tipo ‘levofloor’; e l’installazione di un impianto d’illuminazione artistica a led. Grazie a ulteriori risorse ottenute tramite il Gal ‘Flaminia Cesano’, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Dellonti è pronta ad appaltare anche la nuova pavimentazione di via Mario Tiberini, conosciuta come ‘piazza padella’. In questo caso il quadro economico complessivo è di 207mila euro.

s.fr.