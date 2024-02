Alma, finalmente si torna in campo. Cornacchini: "Siamo affamati"

A distanza di quasi un mese l’Alma ritorna in campo affrontando questo pomeriggio allo stadio "Mancini" il Notaresco nel recupero della 23a giornata rinviata a causa del torneo di Viareggio. La prima della nuova presidenza targata Salvatore Guida. Un’assenza dal calcio giocato per i granata che, inevitabilmente, avrà il suo peso, come ha dichiarato lo stesso mister Giovanni Cornacchini: "Essere stati fermi per così tanto tempo non ha sicuramente aiutato – ha detto il mister fanese – però i ragazzi si sono allenati bene in queste settimane e sono convinto che una prestazione si possa fare contro una squadra che non ha nulla da perdere in quanto si trova in una situazione di classifica molto ma molto tranquilla". Già, la situazione di classifica, con il fatto che non si è giocato, è divenuta ancora più precaria. Ma l’Alma non può guardare a queste cose, puntando solamente a fare sua la partita. "Fame ce l’abbiamo sicuramente – conferma mister Cornacchini – visto che neppure la classifica ci aiuta, però questa è una gara alla nostra portata. Dobbiamo essere bravi ad entrare in campo con la mentalità giusta, l’aggressività giusta, con la voglia insomma di ottenere il risultato a tutti i costi".

Il Notaresco, settimo in classifica con 36 punti contro i 19 del Fano, non viene al "Mancini" in vacanza. "Loro hanno un allenatore dallo scorso anno – dice Cornacchini – che quest’anno ha aggiustato la squadra con elementi di qualità. Sono una squadra frizzante e in salute, ma noi dobbiamo crederci fino alla fine".

All’appuntamento l’Alma ci arriva con un paio di assenze pesanti: Urbinati che è squalificato e Riggioni fermato all’ultimo da un inconveniente fisico. Oltre a Tomassini, che ne avrà per lungo tempo, e a Roberti che è influenzato. "Le assenze fanno parte del calcio – conclude mister Cornacchini – per cui devi essere bravo a trovare le alternative giuste che possono fare bene ugualmente". Si gioca di mercoledì, ma si spera nel pubblico. " I tifosi? Un aiuto del pubblico ci serve. Noi comunque in campo dobbiamo pensare solo a fare risultato" sentenzia il mister.

Così in campo,

stadio "Mancini", ore 14,30.

Alma Juve Fano (3-5-2): Guerrieri; Mancini, Dubaz, Saponaro; Pensalfini, Ricci, Gonzalez, Kalombo, Allegrucci; Padovani, Coulibaly. A disp. Bellucci, Brunetti, Pierfederici, Zanni, Antonioni, Rovinelli, Malshi, Giuli, Serges. All. Cornacchini.

Notaresco (3-4-1-2): Curtosi; Casella, Formiconi, Pietrantonio; Marrancone, Tringali, D’Aloia, Forcini; Scipioni; Belloni, Carnevali. A disp. Barretta, Campestre, Ferri, Costantini, Di Bartolo, Francofonte, Saccomanni, Ruggiero, Pulsoni. All. Bruno.

Arbitro: Giovanni Giannì di Reggio Emilia, assistenti Mario Scala di Castellammare di Stabia, Carmela De Rosa di Napoli.