Alma, Guida: "Oggi incontrerò i giocatori". Il diesse? "Farò un annuncio che vi stupirà"

A sentire il presidente Salvatore Guida il Fano ha già iniziato il percorso che porterà la società di via Toscanini alla prossima stagione sportiva. Cominciando col chiudere la nefasta stagione della retrocessione con il saldo degli onorari ai giocatori e dipendenti vari della società granata.

"Sono partito con l’evadere gli allenatori con i quali la società aveva una vertenza in atto – dice il presidente Guida – e oggi incontrerò diversi giocatori". Il riferimento è ai tecnici precedenti Manolo Manoni, vale a dire Luca Spendolini e Giovanni Cornacchini i quali si sono succeduti alla guida della squadra tra novembre e marzo scorso. Poi da oggi saranno di scena gli atleti. Vedremo domani come è andata. Nell’incontro con questi ultimi è probabile che con alcuni di loro si parli pure di rinnovo per il prossimo campionato. Il nuovo tecnico Antonio Aiello, che risiede a Milano Marittina, è già venuto a Fano qualche giorno fa ed è ricomparso di nuovo in sede anche ieri per parlare con il presidente.

Non si esclude la possibilità che lo stesso Aiello incontri di persona alcuni calciatori che oggi vengono a ricevere le loro spettanze e a firmare le liberatorie. Quelle liberatorie che sono indispensabili per poter presentare domanda di ripescaggio in Serie D e poi anche per l’iscrizione al prossimo torneo di Eccellenza.

Il nuovo mister granata si è comunque fatto un’idea sull’Alma che ha chiuso l’ultimo campionato e sui giocatori che eventualmente possono rientrare nei suoi piani per la prossima stagione. A rigor di logia dovrebbe trattarsi di qualche giovane, over o under non fa differenza, mentre sugli anziani – Urbinati, Padovani, - ci sarebbero delle perplessità.

"Aiello è già operativo da qualche giorno – ha confermato il presidente Guida – e con lui stiamo definendo quali giocatori granata contattare anche per il prossimo anno".

Per quanto riguarda il resto dell’organizzazione societaria siamo invece in alto mare. A partire dalle figure di un team manager e di un direttore sportivo che sono essenziali per poter procedere alla costituzione di un nuovo organigramma societario.

"Per il direttore sportivo – ha dichiarato il presidente Guida incalzato dalle nostre domande – farò un annuncio la prossima settimana che vi stupirà".

Qualche nome per questo ruolo comincia già a circolare in città, ma per il momento è difficile fare pronostici, considerato che questo presidente è abituato a fare sorprese, come è stato in occasione della scelta di affidare la panchina del Fano ad Aiello, nome che non rientrava in nessuno dei pronostici. Guida ha mostrato di voler fare di testa sua e di sicuro continuerà su questa linea. Frattanto al campo sportivo di Rosciano fino all’8 giugno prossimo è in corso di svolgimento la 16a edizione del "Memorial Luciano Eusebi" organizzato dall’Accademia Granata, società che ormai da qualche settimana non è più nell’orbita dell’Alma Juve Fano.

sil.cla.