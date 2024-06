Alma I tifosi granata protestano in diretta tv

Situazione in stand by in casa Alma dove si lavora per prepararsi alla prossima stagione in una serie ancora incerta visto che la società ha sempre ribadito di voler presentare domanda di ripescaggio in Serie D. Una frangia dei tifosi organizzati – i Panthers ‘77 Fano – punta a tenere i fari puntati sui movimenti del club col proposito di non far cadere l’attenzione sulla società fanese più gloriosa che vive un momento di particolare difficoltà dopo la retrocessione in Eccellenza. Per questo una delegazione dei Panthers l’altra sera è intervenuta durante una diretta di Sky Calciomercato che si stava svolgendo a Fano in Piazza XX Settembre condotta da Gianluca Di Marzio esponendo uno striscione con su scritto "liberate il Fano calcio" a sottolineare come questi tifosi non gradiscono la gestione dell’attuale proprietario, il presidente Salvatore Guida. Una protesta che è stata intercettata dal conduttore e che è servita a stimolare le forze politiche locali tutte impegnate nella campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Fano. Proprio questa coincidenza non agevola di certo i rapporti che sia la presidenza del club di via Toscanini che il club di tifosi puntano ad allacciare con l’Amministrazione comunale ciascuno per i propri obiettivi. Nel frattempo vanno registrate le dimissioni di Enrico Anniballi da Social media manager dell’Alma, il professionista che curava il sito ufficiale della società granata che sembra sia stato nei giorni scorsi bloccato da ignoti.

s. c.