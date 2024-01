Alma, la crisi senza fine. Ieri incontro con l’Aic

L’Alma Juventus Fano si è allenata in mattinata in vista della prossima gara interna con la Sambenedettese. Entrambe le formazioni per motivi ben diversi hanno assolutamente bisogno di fare risultato: da una parte ci sono i padroni di casa che hanno bisogno di fare quanti più punti possibili per conquistare la salvezza, mentre dall’altra c’è la Samb che non può permettersi passi falsi per tentare la vittoria del campionato. La squadra sta ricevendo attestati di vicinanza dalle varie autorità. Sabato mattina alla rifinitura in vista della trasferta di Riccione il consigliere comunale M5S Francesco Panaroni aveva portato il supporto da parte dell’amministrazione: "Mi sono permesso di portare il saluto e la vicinanza dell’amministrazione comunale fanese – spiega Panaroni –. Auspichiamo tutti una risoluzione seria di questa vicenda, ero anche nel settore ospite a Riccione e speravo di portare a casa i tre punti, purtroppo non è successo, ma noi siamo sempre accanto ai ragazzi. Ci auguriamo di vivere una giornata di sano sport positiva per i colori granata. Forza Alma!". Martedì pomeriggio è stato il turno del sindaco Massimo Seri e dell’assessore allo sport Barbara Brunori, che dopo la seduta alla Trave sono stati a colloquio con la squadra: "Stiamo cercando di trovare una soluzione a questa situazione societaria attraverso dei contatti con imprenditori sia locali che non – hanno spiegato gli amministratori comunali –. Noi vi siamo vicini".

Ci sarebbero già tre cordate, di cui una ascolana, interessate a rilevare le quote societarie granata che sono per il 51% di Mario Alessandro Russo e per il 49% della ‘Tab technology’, azienda di cui Russo è amministratore unico.

Ieri mattina si è recato invece a Fano il referente dell’associazione italiana calciatori (Aic) Andrea Fiumana, a testimonianza del fatto che tutte le componenti si impegnano per mostrare vicinanza alla squadra, e anche Fiumana ha portato il suo mattoncino per aiutare il gruppo. I tesserati sono ancora in attesa dello stipendio di dicembre, l’ultimo ricevuto dai granata è quello di novembre, però la società ha già provveduto al pagamento dell’autobus e dell’albergo per la trasferta di Termoli in programma domenica 4 febbraio in terra molisana.

Verso la Samb. I tagliandi saranno in vendita per i soli supporters locali il giorno della gara al botteghino dalle 10. I 500 tagliandi del settore ospite sono stati venduti in sole tre ore e i sambenedettesi avevano iniziato ad acquistare i biglietti per la tribuna laterale, per questi motivi la questura ha bloccato la vendita. La gara sarà comunque trasmessa in diretta sul canale ufficiale dell’Alma a pagamento, la cifra verrà resa nota nelle prossime ore. I tifosi intanto invitano tutti a recarsi al ‘Mancini’: "Il Fano è di chi lo ama! Fano–Sambenedettese, tutti allo stadio. Popolo fanese, fuori l’orgoglio!" scrivono i Panthers sui social.

Lara Facchini