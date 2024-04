Alma Sfida disperata per evitare il baratro

Si lotta per i playoff e per i playout questo pomeriggio allo "Stadio dei Marsi" di Avezzano nella penultima della stagione regolare, con i padroni di casa protesi verso la conquista di uno dei primi cinque posti in classifica e l’Alma impegnata a non retrocedere con una giornata di anticipo. Sono soprattutto i granata a rischiare di più, visto che si giocano le ultime speranze di una salvezza che appare sempre più lontana. Ricordiamo infatti che alla vigilia di questo scontro l’Alma sarebbe già matematicamente retrocessa. Solo dunque un risultato positivo contro i "lupi" marsicani potrebbe tenere in vita la tenue fiammella della speranza che dovrà poi essere irrobustita nell’ultimo match in casa contro il Real Monterotondo. Dunque la permanenza in Serie D del Fano passa inevitabilmente per Avezzano. Isolata da tutti, complice il silenzio stampa ordinato dal presidente Guida, che però non vale per la sua trasmissione su Fano Tv, annullata la conferenza stampa pre-partita, la squadra si è allenata a porte chiuse forse per meglio concentrarsi su questo impegno che potrebbe rappresentare una tappa indimenticabile nella ultrasecolare storia della società di via Toscanini. Mister Manolo Manoni dovrebbe avere a disposizione tutti, ad eccezione degli infortunati di lungo corso, Tomassini e Kalombo, ai quali si è aggiunto Serges, per cui è assai probabile che darà fiducia agli undici di domenica scorsa, sperando in una loro reazione d’orgoglio. Provare nuove formule tattiche o cambiamenti di uomini, al punto in cui si è arrivati, sarebbe un salto nel buio. Sul fronte Avezzano, invece, il tecnico Mirko Pagliarini dovrà fare a meno di Roberti, ancora infortunato, e di Rotondi, squalificato per una giornata, ma, forse con qualche eccezione, la formazione non dovrebbe discostarsi di molto da quella messa in campo nelle ultime due giornate dove i biancoversi hanno sempre vinto.

La cura Pagliarini ha suscitato nuove motivazioni e restituito particolare smalto a tutto il gruppo, in particolare ad alcuni giocatori come De Silvestro e Ortolini, quest’ultimo a segno nelle ultime due gare con reti magistrali, di testa e con un gran tiro dalla distanza, a rispolverare un ampio repertorio di cui l’attaccante è in possesso. La difesa fanese è avvertita.

Così in campo, Stadio dei Marsi, ore 15,00.

Avezzano (4-3-3): Cultraro; Giacalone, De Lorenzo, Ferrani, Filippini; Mascella, Onazi, Verna; De Silvestro, Ortolini, Senesi. A disp.: Brusca, Lapenna, Kabwanga, Angelilli, Luciani, Marzuillo, Bolo, Ribaudo, Damcevski. All. Pagliarini.

Alma Juve Fano (4-3-1-2): Guerrieri; Allegrucci, Mancini, Riggioni, Dubaz; Ricci, Urbinati, Zannbi; Gonzalez; Padovani, Coulibaly. A disp. Piersanti, Pensalfini, Roberti, Pierfederici, Saponaro, Brunetti, Antonioni, Malshi, Giuli. All. Manoni.

Arbitro: Gianluca Toselli di Gradisca d’Isonzo, assistenti Valerio Fatati di Latina e Diego Massa di Carbonia.

Silvano Clappis