Alma, voci su un possibile cambio in panchina. La società: "Non hanno nessun fondamento"

Sono più di uno i nomi di allenatori che circolano nell’ipotesi in cui il Fano decidesse di sostituire mister Manoni. Una eventualità che finora non è contemplata dal presidente Salvatore Guida, per il semplice fatto che è stato lui a volere espressamente il tecnico di San Benedetto del Tronto quando si è trattato di sostituire il dimissionario Giovanni Cornacchini. Non è pensabile dunque che il presidente Guida si rimangi in così breve tempo la scelta compiuta appena un mese fa.

"Si tratta soli di voci che non hanno nessun fondamento – dice il direttore generale Giuseppe Petritola – e se dovessimo parlare di nuovo allenatore ogni volta che in tribuna ci sta un tecnico non si finirebbe più". Il riferimento è a Giuseppe Magi, tecnico pesarese, visto giovedì scorso al "Mancini" ad assistere a Fano-Atletico Ascoli che avrebbe dato adito a qualche illazione su un possibile cambio di panchina in casa granata. Ipotesi non contemplata stando alle dichiarazioni di ieri del direttore generale Petritola, anche se qualche valutazione in sede tecnica la società la starebbe facendo sul rendimento generale della squadra. Dal suo arrivo mister Manoni ha conquistato 6 punti in 6 partite, una media di un punto a partita che non è sufficiente a immaginare una qualsiasi rimonta in classifica. Un cammino dunque positivo, ma non sufficiente per alimentare le speranze di salvezza, specie adesso che mancano appena cinque partite al termine del campionato. C’è anche da dire che mister Manoni, cambiando modulo difensivo rispetto a quello utilizzato dai suoi predecessori e per il quale erano stati presi diversi giocatori, ha finito sempre per utilizzare una formazione diversa (complice anche gli infortuni è vero, ndr) e questo fatto ha fatto storcere la bocca a qualche tifoso come pure sembrerebbe anche ai vertici societari. Forse, soprattutto su questo si starebbe ragionando in casa Alma in vista della ripresa del torneo dopo le brevi vacanze pasquali. Alla luce anche del fatto che i granata sono attesi domenica prossima ad una trasferta in quel di Tivoli che potrebbe rappresentare uno spartiacque determinante, stante le attuali posizioni in classifica delle due squadre. Partendo dal basso, infatti, la classifica degli ultimi sei posti (le ultime due retrocedono direttamente, le altre quattro spareggiano tra di loro) vede: Matese 22, Fano 25, Vastogirardi 26, Tivoli 30, Riccione 31 e Real Monterotondo 32. Solo vincendo domenica a Tivoli l’Alma potrebbe rimettere tutto in discussione.

sil.cla.