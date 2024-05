Anche a Torrette lavori spediti

Anche a Torrette i lavori procedono spediti. "Siamo a buon punto - assicura Brunori -. Stiamo stendendo l’ultimo strato di pavimentazione dell’anfiteatro che sarà in levocell, per poi aprire per il fine settimana qualora si riuscisse a realizzare il tratto che va giù a mare. Intanto già da domani inizieranno a installare i parapetti sulla passeggiata, dove la pavimentazione è per lo più terminata. Tranne nel tratto pedonale di via Stelle di Mare, in corso. Frattanto si installeranno i punti luce. Per il 9 giugno sarà tutto ok".