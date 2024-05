Bcc Fano, applausi a teatro. Premiati quattro soci storici

Ben 1.202 soci hanno partecipato al Teatro della Fortuna all’assemblea della Bcc Fano che ha avuto nella crescita economica e sociale i temi centrali. A livello economico, "l’ultimo bilancio – ha detto il direttore generale Giacomo Falcioni – si è chiuso con un utile di 10,6 milioni, un patrimonio netto di 112,8 milioni, Cet1 (l’indicatore della solidità di una banca secondo i parametri Bce) a 30,9% e ben il 97% degli impieghi destinato alle zone della banca che, oggi, sfiora i 34mila clienti".

Banca che si estende da Fano a Senigallia e nell’immediato retroterra. "Coltiviamo un rapporto stretto di relazione, non solo bancaria, con l’ampio territorio di riferimento – ha detto il presidente Romualdo Rondina – nel segno di una storia ultra-secolare". Oltre a votare la destinazione del risultato d’esercizio 2023, l’assemblea ha nominato due componenti del cda in sostituzione dei cessati: sono entrati l’avvocato Manola Micci di Senigallia e il professionista fanese Michele Brocchini.

Nel corso dell’assemblea, aperta dal saluto del vescovo Andrea Andreozzi, si sono susseguiti interventi di soci in rappresentanza di associazioni e realtà del territorio sostenute da Bcc Fano, tra cui la sovrintendente del teatro Catia Amati, Maria Rosa Zampa per la Caritas, Fabio Puleio, prossimo presidente della Cri Fano, e Samuele Giombi, dirigente del liceo Nolfi-Apolloni con cui Bcc Fano ha sviluppato il progetto Crescere nella Cooperazione.

Premiati con la medaglia d’oro 4 soci storici: Gianfranco Candelori, Orfeo Costanzi, Leandro Pietrelli e Giorgio Pruni. Nel 2023 Bcc Fano ha erogato contributi a realtà associative, sportive, culturali per quasi 700mila euro. L’Assemblea si è conclusa con il pranzo per 700 partecipanti in una tensostruttura dentro la Rocca Malatestiana. Le portate preparate e non servite sono stata confezionate per la mensa di San Paterniano.

