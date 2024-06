Brillano su più fronti i corridori dell’Alma

Sono reduci da un altro duplice impegno settimanale diversi ragazzi degli Allievi della SCD Alma Juventus, di scena prima a Grosseto nel campionato italiano cronometro e poi a Bucine per la 3^ "Coppa Zucchetti". L’appuntamento in Maremma ha costituito un’esperienza importante per gli arancio-aragosta fanesi, che si sono ben comportati riportando il tredicesimo tempo con Samuele Uguccioni, il diciottesimo con Mirko Sgherri, il cinquantanovesimo con Tommaso Buscaglia ed il sessantunesimo con Alessandro Baldelli. Il tricolore se l’è preso Tommaso Cingolani dello Zero24 Cycling Team, che con Sgherri rientra peraltro tra i 5 convocati da Stefano Vitellozzi per rappresentare le Marche nel Giro dei Tre Comuni. Pressoché al completo gli Allievi hanno corso in provincia di Arezzo una gara di buon livello, nella quale il miglior risultato lo ha centrato proprio Sgherri giungendo sesto. Sgherri si era staccato a pochi chilometri dall’arrivo assieme ad Alessandro Battistoni della Civitanova Bike Academy ed a Lorenzo Ferraro del Team Coratti (RM), rispettivamente primo e secondo al traguardo. Undicesimo invece l’altro arancio-aragosta Samuele Uguccioni, mentre un po’ più attardati sono sfilati i pur generosi Buscaglia e Baldelli. Ancora sfortunato Andrea Antonioni, che al ritorno dall’incidente stradale subito in allenamento è stato frenato da una caduta. Doppia uscita anche per gli Esordienti presenti sia a Forlì che a Cerbara. Nella specialità madison sulla pista del Velodromo forlivese positiva la prova della coppia composta da Marco Amadori e Diego Giannetti. Nella corsa a punti qualificazione alla finale sfumata per Kevin Piccioli, mentre sono andati avanti Giannetti ed Amadori chiudendo l’uno decimo e l’altro diciottesimo.

b.t.