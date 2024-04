Bullismo, intolleranze e legalità. Incontro con gli esperti alle medie

Educare alla legalità è il tema dell’incontro tenutosi alla scuola media di Lucrezia di Cartoceto lunedì scorso, inserito nel cartellone di eventi "Primavera della Legalità". A confrontarsi sul ruolo della scuola e della famiglia nella promozione di atteggiamenti e comportamenti responsabili sono state la psicologa Erica Valsecchi, esperta di tematiche adolescenziali relative alle relazioni e al bullismo, e l’avvocato Enrica Pederzoli, promotrice nelle scuole dei progetti di processo simulato.

I tanti ragazzi e genitori intervenuti hanno partecipato con interesse alla serata, condividendo riflessioni e proposte, dimostrando che è l’efficace collaborazione tra famiglia, scuola, istituzioni, tessuto sociale in genere, la migliore risposta per crescere cittadini responsabili, per creare anticorpi efficaci contro la prepotenza nei piccoli contesti e la criminalità nella società. "Dobbiamo combattere l’omertà e il bullismo – afferma Sabrina Battistelli, docente di Lettere e promotrice di un progetto sul tema –, contrastando ogni forma di sopraffazione e intolleranza, modificando anche i registri linguistici che favoriscono l’omertà e l’affermazione della

violenza".

Marco D’Errico