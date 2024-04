Camion in fiamme. E78 chiusa per 4 ore

Mezzo pesante a fuoco, ieri mattina sulla superstrada Fano-Grosseto, all’altezza di Colli al Metauro, fortunatamente senza conseguenze per il camionista e i conducenti degli altri veicoli che stavano passando in quegli istanti. Erano circa le 5,30 quando le fiamme si sono sprigionate nel semirimorchio di un autoarticolato che procedeva in direzione mare-monte e aveva da poco superato lo svincolo di Calcinelli. L’uomo al volante è stato rapido a sganciare la motrice e a mettersi in salvo, chiamando subito i soccorsi.

Sul posto, con due autobotti, i vigili del fuoco di Fano, che hanno provveduto a spegnere l’incendio (il quale ha quasi completamente divorato il semirimorchio e procurato una densa nube di fumo) e a mettere in sicurezza la carreggiata, evitando pericoli per gli altri mezzi in transito. Tempestivo anche l’intervento della Polizia stradale di Pesaro e del personale Anas. A seguito dell’accaduto il tratto di super tra gli svincoli di Calcinelli e Serrungarina in direzione monte è stato immediatamente chiuso alla circolazione, con i veicoli deviati sulla Statale Flaminia, e riaperto ad una corsia (quella di sorpasso) solo dopo 3 ore e mezza, esattamente alle 9,10.

A far scaturire l’incendio potrebbe essere stato il surriscaldamento dei cerchi dei freni, sia sulle ruote posteriori della motrice che su quelle del semirimorchio. Dopodiché, la tipologia del carico ha sicuramente favorito il divampare delle fiamme, visto che l’autoarticolato trasportava pannelli di legno truciolare.

s.fr.