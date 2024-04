Carallo superstar alla ‘CorriLucrezia’

Una bella giornata di sport quella andata in scena giovedì con la 38esima ‘CorriLucrezia’. Alla gara podistica, valida per il Gran Prix Marche 2024, che assegnava anche il 15° Trofeo Bcc Fano e il 13° Trofeo Avis, hanno partecipato ben 600 runner arrivati da varie regioni d’Italia. La manifestazione, organizzata impeccabilmente dal Gruppo Podistico Lucrezia del dinamico presidente Bruno Toccacieli in sinergia con il Comune di Cartoceto, si è aperta con oltre 150 under 17 impegnati nelle prove sui 200, 500, 1.000 e 2.000 metri. Dopodiché, riflettori puntati sulla distanza clou di 10 chilometri e 200 metri, che si é snodata, come tradizione, attraverso un percorso pianeggiante. Il successo finale è andato per distacco al 18enne Luciano Carallo (foto) di Urbino, portacolori dell’Atletica Valle Brembana, con l’ottimo crono di 32 minuti e 20 secondi. CaralIo, che é campione italiano allievi sui 10.000 metri, ha preceduto sotto lo striscione d’arrivo Marco Zanni del Team Misano, il quale ha chiuso in 32 primi e 28 secondi. Terzo gradino del podio per Marco Ercoli del Gruppo Sportivo Lucchese (33’ e 13"). A seguire Cristian Carboni (Grottini Team Recanati) e Mirco Cimarelli (Cus Camerino). Tra le donne si è imposta la riminese Federica Moroni della Dinamo Sport (38 minuti e 29 secondi), che ha avuto la meglio sulla pesarese Laura Giordano del Circolo Minerva Parma (39’ e 19"). Dietro di loro Celeste Ferrini (Avis Castel San Pietro), Chiara Mainardi (Avis Aido Urbino), e Luana Leardini (Dinamo Sport).

Nel 13° Trofeo Avis i donatori più veloci sono stati Mirco Cimarelli (Cus Camerino) tra gli uomini e Chiara Mainardi (Avis Aido Urbino) nel settore rosa. Mentre nel Campionato Sociale Bcc Fano si sono aggiudicati la medaglia d’oro Giacomo Vitali (Calcinelli Run) e Laura Francesconi (Fano Corre). Tra i gruppi ha trionfato per il 34simo anno consecutivo l’Atletica Fossombrone con la bellezza di 110 suoi iscritti giunti al traguardo.

s.fr.