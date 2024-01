C’è L’Aquila-Campobasso. La Samb non può sbagliare

La Samb vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria nello scontro diretto con l’Avezzano domenica scorsa. Col Fano non vorrà fallire l’appuntamento con un altro successo, troppo importanti i tre punti in palio dal momento che il giorno dopo si disputa il confronto diretto tra L’Aquila e il Campobasso. Un’occasione d’oro per i rossoblù che in caso di sconfitta o pareggio della capolista possono accorciare ancora le distanze o rivedere la vetta. Mister Lauro ha l’intera rosa a disposizione ad eccezione degli infortunati di lunga data quali Paolini, Chiatante e Lonardo che non si rivedranno prima di un paio di settimane. Fuori per squalifica Bontà che deve scontare la seconda delle tre giornate di stop rimediate a Tivoli.