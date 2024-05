Cinquanta chilometri di fibra ottica per far volare i pc delle aziende del territorio

Sono 50 i chilometri di fibra ottica realizzata da Fibraweb che permetteranno alle aziende di Fano di navigare sino ad una velocità di 100 Gbps in totale sicurezza.

Le quattro zone industriali coperte dalla nuova infrastruttura digitale sono quelle di Metauro, Cuccurano, Rosciano e Bellocchi. E’ quanto emerso durante il workshop "Fano 4.0 - Connettività: La Fibra ottica FTTH al servizio di imprese e industria", che si è tenuto l’altro ieri nella sala della Cultura, organizzato in collaborazione con l’università Politecnica delle Marche. "Da l’altro ieri le aziende e la pubblica amministrazione – ha dichiarato Fabio Ubaldi Direttore Commerciale di Fibraweb – possono accedere in sicurezza alla rete realizzata da Fibraweb. L’azienda nata nel 2012, dopo aver realizzato l’infrastruttura digitale in Umbria, dal 2023 lavora nelle Marche. A oggi abbiamo oltre 1.500 km di fibra stesa su una nostra rete di proprietà nelle due regioni, 150 zone industriali servite che possono collegare oltre 30.000 aziende. Per quanto concerne le Marche sono 20 i comuni coperti con la nostra rete su 66 zone industriali con 400 km di fibra che connettono oltre 10.000 imprese. Fano si aggiunge alle città servite e a breve sarà raggiunta da Pesaro". La tavola rotonda si è poi focalizzata sul tema delle reti di connessione nella nautica e sulle tecnologie satellitari di Starlink per gli yacht.

an. mar.