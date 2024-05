‘Cinqueminuti’ super al ‘Rock in Regions’

Importante affermazione per la giovane e promettentissima band fanese ‘Cinqueminuti’, che si è aggiudicata la vittoria del contest ‘Rock in Regions’. Un concorso per musicisti che si svolge da alcuni anni su scala nazionale e vede come partecipanti una squadra (un gruppo o un solista) per ogni regione d’Italia. E a rappresentare le Marche nell’ultima edizione sono stati proprio i ‘Cinqueminuti’, i quali non si sono limitati a far bella figura, ma hanno conquistato il gradino più alto del podio, mettendosi alle spalle tutte le altre 19 ‘formazioni’. La competizione è consistita nello scrivere da zero e interpretare un brano che avesse come tema la ‘follia’. Il relativo video è stato pubblicato su YouTube per una gara a colpi di ‘like’ a cui è seguita la valutazione di una giuria tecnica di grande spessore, composta da Enrico Santacaterina, da oltre 10 anni chitarrista di Riccardo Fogli e membro della nuova formazione ‘I giganti’; dal pianista Valerio Silvestro, che ha accompagnato artisti come Chet Baker, Tullio De Piscopo, Steve Grossman e Ares Tavolazzi; da Phill Mer, batterista, pianista, produttore e compositore, attuale batterista dei Pooh; da Giacomo Pasquali, content creator e top world sessionist; e dall’ideatore del contest Lorenzo Crocco.

La band ‘nostrana’, composta da Davide Ricci (di Canavaccio), Gianluca Federici, Lorenzo Federici e Anna Morganti (tutti e tre di Terre Roveresche) e Francesco Cazzanti (di Colli al Metauro) si è imposta con il brano funk ‘Piacere, Follia’, attualmente disponibile su YouTube e che nei prossimi mesi sarà lanciato anche nelle principali piattaforme di settore. Determinante, per il risultato finale, il giudizio estremamente positivo della giuria tecnica, che ha parzialmente modificato la classifica ‘popolare’ scaturita dai voti sul web degli utenti YouTube. Un aspetto, quello dell’alto gradimento ottenuto dagli addetti ai lavori professionisti, che ha giustamente inorgoglito i ‘Cinqueminuti’. Per altro, il successo nella classifica generale non è stato l’unico premio ottenuto dalla formazione fanese al contest ‘Rock in Regions’. La sua ‘voce’ Anna Morganti, infatti, ha portato a casa anche il riconoscimento come ‘miglior cantante’ del concorso, in virtù di un’eccellente performance vocale.

Sandro Franceschetti