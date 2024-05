Colapesce Dimartino e la famiglia Graziani al circolo "El Croc" dove nacque "I Marinai"

Marotta (PU) 28 maggio 2024 – Momenti speciali al circolo “El Croc”, sul lungomare di Marotta, dove i marinai del posto hanno avuto l’onore di ricevere gli artisti Colapesce e Dimartino, con Anna, Tommaso e Filippo Graziani. Tutti insieme a evocare ricordi ed emozioni, nel luogo in cui Ivan Graziani era solito trascorrere intere giornate insieme ai pescatori e agli amici di un tempo e dove sono nate le parole della canzone “I Marinai”. Un brano incluso nell’album di Colapesce Dimartino “Lux Eterna Beach” nel quale i due artisti duettano virtualmente con l’indimenticato cantautore scomparso nel 1997. Un inno scritto negli anni ’80 e che Graziani aveva voluto dedicare proprio ai pescatori del circolo “El Croc”, con i quali in estate condivideva l’amore per il mare, la passione per la pesca e per le immancabili grigliate. Per poi suonare la chitarra e cantare insieme a loro, intonando anche le parole, mai pubblicate, de “Il cielo, il vento e il mare”, da una cui vecchia registrazione è scaturita “I Marinai”. Ad accogliere Colapesce e Dimartino e i familiari di Ivan Graziani al circolo “El Croc”, insieme al sindaco Barbieri e ad alcuni suoi colleghi dell’amministrazione, anche i pescatori di quegli indimenticati anni ’80 Arnaldo Pieroni, Delfo Pieroni, Carlo Portavia, Gastone Rossi e Nicola Manes, tutti visibilmente emozionati. Del resto, quella del circolo “El Croc” nei confronti dell’artista è un’amicizia vera, indelebile, che nel marzo 2022 ha portato anche alla realizzazione di un bellissimo murale con la sua immagine.