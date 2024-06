Doggy bag anti-spreco, il dono degli alunni ai ristoratori

Mondavio (PU) 3 giugno 2024 – Cerimonia conclusiva, questa mattina, per il progetto di educazione alimentare “Non si spreca”, portato avanti dagli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia del Comune di Mondavio appartenenti all’istituto comprensivo “Gio’ Pomodoro”. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Comune e scuola, ha visto le bambine e i bambini impegnati nella realizzazione di centinaia di scatole decorate per il recupero del cibo avanzato, e stamattina gli utili (e variopinti) contenitori sono stati consegnati direttamente dagli alunni a tutti i ristoratori del territorio. Accanto ai bambini, erano presenti le loro insegnanti, il dirigente scolastico e i rappresentanti dell’associazione “Foodbusters” (gli “Acchiappacibo”) di Falconara, che hanno raccontato agli scolaretti la loro esperienza di generosità equa e solidale, che consiste nel recuperare cibo avanzato, salvandolo dallo spreco e donandolo alle mense sociali. In tal modo il potenziale alimento-rifiuto mantiene le sue qualità intatte, divenendo risorsa che sfama, offre un’occasione di reintegro sociale e restituisce dignità creando valore, anche per le imprese che decidono di donare. “Davvero un bel progetto, questo portato avanti con la scuola – evidenzia l’assessore alla pubblica istruzione di Mondavio, Alice Bonifazi -, che ha consentito agli alunni di riflettere su un tema importante divertendosi e accrescendo le loro doti di manualità”.