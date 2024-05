"Così Sant’Ippolito riavrà il suo teatrino"

di Sandro Franceschetti

Cinque anni fa vinse contro Stefano Tomasetti per appena 3 voti (455 a 452), stavolta, invece, Marco Marchetti è l’unico candidato sindaco di Sant’Ippolito e l’8 e il 9 giugno dovrà vedersela solo con il quorum del 40% degli aventi diritto al voto.

Marchetti, una vigilia elettorale molto diversa da quella del 2019.

"Differente sì, ma come allora sento forte il senso di responsabilità, con la consapevolezza, accresciuta dall’esperienza, che fare il sindaco significa stare pancia a terra tutti i giorni, con grandissimo impegno".

Perché ha cambiato nome alla sua lista, da ‘Sant’Ippolito riparte’ di 5 anni fa all’odierna ‘Uniti per Sant’Ippolito’?

"Per dare il senso di una squadra molto più rappresentativa e ampia, in cui convivono anime diverse, nella quale tutti abbiamo deciso di mettere da parte le differenze politiche che ci contraddistinguono e valorizzare gli elementi che ci uniscono, partendo dal desiderio di fare il bene del Comune".

Vediamola più nel dettaglio, che lista è?

"Dei 10 candidati consiglieri, 5 sono amministratori uscenti e 5 new entry; e c’è perfetta parità anche tra donne e uomini. Oltre al capoluogo sono rappresentate tutte e tre le frazioni di Sorbolongo, Pian di Rose e Reforzate. Inoltre, si tratta di un team che abbraccia le varie generazioni, con molteplici competenze".

Passiamo al programma?

"E’ caratterizzato da grande realismo. Innanzitutto, ci sono da attivare, e in alcuni casi da proseguire, i lavori per tre milioni di euro che hanno già la copertura finanziaria, come l’ampliamento della scuola dell’infanzia e la realizzazione del nido a Pian di Rose, la riqualificazione del campo sportivo di Sant’Ippolito, le opere contro il dissesto idrogeologico per 600mila euro e la riqualificazione dell’ex scuola elementare di Pian di Rose che diventerà un centro civico".

Tra i progetti per i quali occorrerà trovare le risorse cosa inserisce?

"La costruzione di un marciapiede tra il capoluogo e Reforzate, la realizzazione della rotatoria allo svincolo della superstrada, il recupero del teatrino di Sant’Ippolito e il potenziamento della sicurezza stradale".