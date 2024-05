Da Grignani a Facchinetti. Il festival dà spettacolo

La prossima edizione di Passaggi, in programma a Fano dal 26 al 30 giugno, sarà un festival della non-fiction con ospiti famosi capaci di parlare tutti i linguaggi per rivolgersi a pubblici di età e interessi diversi. Il primo a salire sul palco (27 giugno ore 19.30) sarà il conduttore radiofonico e televisivo Daniele Bossari. Stesso giorno, ore 21.30, al Pincio arriverà Alessandro Cattelan, noto conduttore e personaggio televisivo che ha conquistato il pubblico con la sua ironia e il suo stile originale. Venerdì 28, ore 21.30, sempre al Pincio di Fano, l’ospite sarà invece Luca Bizzarri, che ha calcato i palchi di teatri e cinema regalando al pubblico irresistibili gag e personaggi iconici. Dopo di lui alle ore 22.30 sul palco del Pincio salirà Luca De Gennaro, uno dei più grandi dj italiani, intervistato dal dj e critico musicale Luca Valentini. Sempre venerdì 28, in piazza XX Settembre, l’attrice e autrice Beatrice Luzzi, popolare anche per aver partecipato al Grande Fratello e ‘Centovetrine’: presenterà il libro "Ribelli" di Nando dalla Chiesa, di cui aveva portato a teatro il testo "Poliziotta per amore". Sabato 29 giugno al Pincio (ore 19.30) ci sarà Gianluca Grignani (foto) con il co-autore Eugenio Arcidiacono, mostrandosi al pubblico il desiderio di trasmettere e provocare emozioni. Lo stesso giorno in piazza XX Settembre (ore 22.30), arriverà Roby Facchinetti, storico leader dei Pooh, intervistato da Claudio Salvi. Domenica 30 giugno al Pincio (ore 22.30) l’incontro è con l’attore e presentatore tv Ludovico Tersigni.

ti.pe.