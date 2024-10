Dalla piazza a Sant’Orso il divertimento è diabolico

di Tiziana Petrelli

Raddoppia il contributo pubblico per Halloween e triplica la festa, che quest’anno coinvolge nell’organizzazione 9 associazioni di volontariato, un’impresa e tre quartieri. "La Bella Storia di Sant’Orso" (nata in risposta ai gravi disordini del 2020, creati da alcuni gruppi molesti) da quest’anno cresce espandendosi in centro storico e nel quartiere Poderino, con una ragnatela di eventi da paura organizzati dal mondo del volontariato, sotto la regia degli assessorati alle Politiche Giovanili e alla Pace e Solidarietà.

"Quest’anno abbiamo investito 10mila euro Iva esclusa - spiega il vicesindaco Loretta Manocchi, affiancata dai consiglieri Davide Pieretti e Marco Bavosi che hanno coordinato il tutto - per far sì che questo bel momento di socialità coinvolgesse anche piazza XX Settembre, dando così un po’ di linfa a tutte le attività economiche del centro storico, in un periodo commerciale più fiacco. Abbiamo poi messo in rete anche la realtà di Asi che con l’attività del Jump, aveva pensato già di organizzare in quella giornata, nella palestra Nuti (eventi a pagamento, ndr), attività ludico motorie a tema Halloween per la fascia di età 4-13 anni. Il contributo pubblico verrà quindi ripartito equamente tra centro storico e Sant’Orso. Circa la metà delle spese preventivate, riguardano i permessi necessari". L’anno scorso, invece, il contributo di 6.300 euro ivato, era stato affidato alla Pro Loco di Fano, dalle finanze dell’Ambito Territoriale Sociale 6. Di questi: 2286 euro erano andati come rimborso spese alle associazioni del quartiere, coinvolte nell’organizzazione; altri 1100 euro nell’affitto delle strutture per i laboratori per bambini (panche, tavoli e gazebo per il dj) e il resto in spese vive per sicurezza, Siae e altri permessi.

L’appuntamento, come sempre, è per il 31 ottobre. ‘La Bella storia-Halloween a lieto fine’ si apre alle 15,30 e fino a mezzanotte vedrà protagonisti musica, laboratori creativi, giochi e gastronomia. L’evento di Sant’Orso è a cura di Centro Sportivo Italiano, Avis, Azione cattolica, Oratorio, associazione Noi insieme e circolo Anni nuovi mentre in piazza l’organizzazione è di On Stage, Asi, Capogiro, Fox giocattoli e Carnevalesca che hanno messo in campo spettacoli teatrali, ‘Truccabimbi della paura’, ‘Tiro al mostro’, una caccia al tesoro (alle 20.30 a Sant’Orso), il ‘Boschetto della Paura’... il tutto accompagnato da spaventose caramelle ‘horror candy’ e diaboliche stuzzicherie. In serata la piazza si infiamma con il concerto dei gruppi ‘Swing around’ e ‘Zebratre’. L’evento alla Nuti invece si svolgerà sabato 26, giovedì 31 e sabato 2 novembre (sempre dalle 8 alle 13, info 392 1840409).