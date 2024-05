Danneggia due auto in sosta e fugge. Rintracciata

Con la sua Smart, ha danneggiato pesantemente non una ma addirittura due auto parcheggiate in via Filzi. Poi ha pensato bene di darsela a gambe, premendo sull’acceleratore. Ma non aveva fatto i conti con un cittadino che si era segnato, sia pure maldestramente, la targa dell’auto in fuga, e soprattutto con la Polizia locale di Fano, che con le sue indagini ha fatto piena luce sulle responsabilità. Alla fine è stata rintracciata la 40enne fanese autrice della scorribanda alla guida di una Smart, intorno alle 19 di domenica. Un testimone, presente ad uno degli episodi di danneggiamento, aveva cercato di prendere al volo la targa della Smart ma evidentemente nella concitazione si era perso qualcosa, così la Polizia locale ha dovuto fare indagini più approfondite per arrivare a comporre il quadro. Cogliendo nel segno.

Sempre la Polizia locale è intervenuta ieri, verso le 8, in via Roma, per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte una Citroen condotta da una fanese di 63 anni e un autocarro guidato da un 55ene di Falconara. Ad avere la peggio è stata la donna che, per fortuna, non sembra aver riportato lesioni gravi.